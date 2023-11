Durante desencadeamento da Operação Impacto, Policias do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizaram vistoria em uma propriedade rural no município de Palmeira D’Oeste, onde um homem estava realizando o corte de árvores nativas no interior de um fragmento florestal.

Em contato com o proprietário do imóvel confirmou as informações do outro indivíduo, afirmando desconhecer a necessidade de licença do órgão ambiental competente para realizar o corte das árvores.