Madeireira de Santa Fé do Sul é multada pela Polícia Ambiental

Durante Policiamento, uma equipe da Policia Ambiental realizou vistoria numa madeireira pelo município de Santa Fé do Sul com o fim de proceder à medição do estoque de madeiras e compara-lo com o saldo existente junto ao sistema DOF (Documento de Origem Florestal).

Após a mensuração de toda a madeira serrada existente no pátio da empresa, a equipe constatou que havia 17,97 m³ de madeira nativa sem procedência, pois não constava no sistema DOF, além de haver vendido 9,92 m³ de madeira nativa sem a devida licença.

Diante ao fato, a empresa foi autuada e lavrado Auto de Infração Ambiental com valor total da multa simples de R$ 8.371,23, ficando as madeiras apreendidas e depositadas no pátio da empresa