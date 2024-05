Capotamento na Rodovia Euclides da Cunha deixa mulher ferida

Um veículo capotou na rodovia Euclides da Cunha, próximo à cidade de Estrela d Oeste, no sentido Fernandópolis. No carro, estavam duas pessoas e um cachorro. O fato aconteceu nesta sexta-feira, dia 31.

A criança, uma menina de cinco anos, estava consciente e orientada após o acidente. Ela se queixou de dor no braço esquerdo, mas não apresentava escoriações. A menina estava adequadamente acomodada em sua cadeirinha e foi retirada do veículo por populares que passavam pelo local no momento do capotamento.

A condutora, uma mulher de 48 anos, também estava consciente e orientada, mas sofreu um corte de 5 cm na testa e no lado esquerdo da cabeça. Além disso, ela possivelmente fraturou o punho esquerdo. O cachorro, que também estava no carro, não sofreu ferimentos.

Todos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para (UPA) de Fernandópolis.

A mulher, que reside em São Paulo, relatou que estava a caminho de Santa Fé do Sul para um passeio. No entanto, ela não se lembra do que ocorreu no momento do capotamento.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Iago Sincero