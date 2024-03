PM prende três traficantes em flagrante

A Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis prendeu em flagrante três indivíduos pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu durante patrulhamento rotineiro na região do Bar do Lau, conhecido por atividades de tráfico. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira, dia 15.

Os policiais observaram dois indivíduos em comportamento suspeito saindo do local. Ao abordá-los na Avenida Brasília, foram encontradas algumas pedras de crack com os suspeitos. Diante da situação, a equipe da Força Tática seguiu para o imóvel indicado pelos abordados, onde flagrou outros indivíduos no momento em que manipulavam a droga.

Além das pedras de crack, a equipe apreendeu apetrechos utilizados na dissolução e embalo das drogas, dois celulares e a quantia de R$ 1.271,00.

Os três indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados ao Plantão Policial, onde a prisão foi confirmada. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

Outros dois indivíduos foram abordados e indiciados por porte de drogas. Uma pessoa também foi averiguada e posteriormente liberada após assinatura de termo de compromisso.

O local da ação é conhecido na cidade pela circulação de usuários e traficantes. A Polícia Militar realiza abordagens e operações com frequência na região para garantir a ordem pública e a paz social.