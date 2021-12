Morador de Votuporanga cai no golpe do falso leilão de veículos

Um morador de Votuporanga caiu no ‘golpe’ do falso leilão de veículos na internet e transferiu mais R$ 41 mil para a conta dos golpistas. O caso virou processo no Fórum local e ontem (16) a justiça condenou a dona da conta que recebeu o dinheiro a devolver R$41.068,10 à vítima.

COMO FOI

A vítima foi atraída por ofertas com preços bem abaixo do de mercado. Além disso, os golpistas usavam o nome de uma empresa de leilões tradicional na região.

O que o homem não percebeu foi a ‘clonagem’ do site da empresa. Na sentença, o juiz explica que os criminosos ‘copiaram’ o endereço eletrônico da empresa, porém, a terminação ‘.br’ estava diferente com “/br”, e apesar da simples barra antes do br parecer uma pequena diferença se torna gigantesca no mundo virtual.

Por não ter sido envolvida, o juiz inocentou a empresa de leilão.

