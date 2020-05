Força Tática frustra furto contra estabelecimento comercial e prende ladrão escondido em forro em Votuporanga

Empresa invadida fica localizada na Avenida José Marão Filho, na zona norte da cidade.

Nesta sexta-feira (8), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona norte de Votuporanga/SP, quando foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência de furto em andamento contra uma empresa localizada na Avenida José Marão Filho.

De acordo com informações, um cerco foi montado com auxílio de unidades de ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) e unidades de área e policiamento rodoviário, sendo que no interior do estabelecimento comercial, os militares notaram que o forro havia sido rompido e que objetos estavam separados sobre uma mesa; em seguida, perceberam que telhas também haviam sido removidas, sendo um caminho de acesso e fuga do criminoso.

Ainda durante a varredura realizada pelo estabelecimento, os militares encontraram o indivíduo escondido dentro do forro, atrás de uma caixa d’água.

Diante do exposto, ele foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e recolhido a carceragem, onde permanecerá à disposição da Justiça.