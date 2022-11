Força-tarefa do Detran-SP fiscaliza 10 desmontes em Jales

Dois estabelecimentos foram lacrados e outros quatro autuados pelos agentes; operação foi realizada para coibir roubos e furtos de veículos no município.

O Detran-SP fiscalizou na última sexta-feira (18.nov) dez desmontes em Jales/SP. Na ação, realizada com o objetivo de reprimir roubos e furtos na região, dois locais foram fechados pelos agentes por comércio irregular de peças de veículos. A operação contou também com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e da Prefeitura Municipal.

Além dos dois desmontes lacrados, quatro locais credenciados pelo Detran-SP foram autuados. Os responsáveis responderão processo administrativo junto ao Departamento de Trânsito por falta de rastreabilidade nas peças e comércio irregular. Em dois estabelecimentos credenciados não foram encontradas irregularidades pelos agentes.

Já dois locais que seriam abordados pela fiscalização estavam fechados. Em um dos desmanches autuados foi encontrado também descarte incorreto de resíduos e fluídos de óleo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente enviará os relatórios para a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para que sejam tomadas as medidas cabíveis. O órgão ressalta que a aplicação de qualquer penalidade só é realizada somente após o trânsito em julgado do processo administrativo, observada a ampla defesa dos acusados.

“Neste tipo de fiscalização é verificar se os procedimentos estão sendo cumpridos à risca, evitando que o cidadão saia lesado. O Detran-SP conta com os parceiros para terceirizar seus serviços, porém não abre mão de monitorar o atendimento. O Detran quer se manter sempre vigilante para amparar seus credenciados e garantir segurança para a população”, afirma Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran-SP.

O Detran-SP reforça a importância de o cidadão realizar a consulta dos estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de efetuar qualquer serviço.

A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de “Credenciados”. Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado.

Caso o cidadão desconfie de algum local irregular, é possível denunciar ocorrências desse tipo no Disque Denúncia 181. O serviço é da Secretaria de Estado da Segurança Pública e o sigilo é absoluto. A denúncia também pode ser feita na internet, no site: www.webdenuncia.org.br. Já pelo portal do Detran-SP, a manifestação deve ser encaminhada para a Ouvidoria do órgão. O link para registrar a solicitação é www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx.

