Procurador que espancou chefe quebra pia em presídio

O procurador Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, teve outro acesso de raiva na última quarta-feira, 16, e quebrou o prato e a pia de sua cela de isolamento na Penitenciária de Tremembé, localizada no interior de São Paulo.

A prisão de Demétrius já ocorreu devido aos acessos de raiva, já que o rapaz foi detido após dar socos e pontapés em sua chefe, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos de idade, na Prefeitura de Registro, em São Paulo. Após o ato, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) direcionou ao juiz da 1ª Vara de Registro um ofício para solicitar informações sobre a abertura de um procedimento disciplinar e de isolamento do procurador. Um dia antes da quebra da pia e do prato no pavilhão IV, Demétrius também quebrou a porta de cela com a ajuda de sua cama.

No último dia 10 de novembro, o rapaz já havia pedido para ir de ‘castigo’, ou seja, em isolamento. Ao não retornar à cela, o detento acabou direcionado para a cela isolada e a Secretaria optou por instaurar uma sindicância administrativa a fim de apurar irregularidades no serviço da Penitenciária de Tremembé. No dia 22 de junho deste ano, a Policia Civil solicitou a prisão preventiva de Demétrius após as imagens de sua agressão viralizar.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), falou sobre o caso e garantiu que o caso não ficaria impune. “Que a Justiça faça a sua parte e puna todo e qualquer covarde que agrida uma mulher”, afirmou em suas redes sociais.

Jovem Pan