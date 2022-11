Traficante foge da polícia e perde mochila cheia de droga

Um traficante monitorado pela equipe de campo da DISE de Votuporanga foi encurralado durante a noite (24) em um matagal perto do bairro Matarazzo e fugiu pela escuridão, deixando para trás um mochila cheia de droga.

A ação noturna é o desfecho de uma investigação em andamento há meses. A equipe da Delegacia da Polícia Civil Especializada no combate ao tráfico de drogas tem levantamentos que apontam a elevação na incidência do crime em vários bairros, bem como dos cabeças dessa modalidade criminosa.

Naquele bairro, os agentes civis descobriram uma mata ciliar existente nas proximidades utilizada para esconder as drogas pelos traficantes e seus escravos.

Durante a investigação foi possível identificar indivíduos que ali atuam. Na noite de ontem, os policiais novamente flagraram um traficante saindo da referida mata pela Rua Ércole Sereno, e, percebendo que seria abordado, correu para o interior da mata não sendo possível realizar sua abordagem.

Devido à falta de luminosidade no local, os policiais optaram por fazer uma varredura no interior da mata logo pela manhã de hoje (25) e encontraram uma mochila pendurada numa arvore, na qual havia seis tijolos íntegros de maconha, oito invólucros embalados em plástico filme e uma balança de precisão.

Todo o material encontrado foi encaminhado para a DISE e devidamente apreendido. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar o dono do entorpecente, bem como de outros criminosos envolvidos no tráfico naquele local. votutudo