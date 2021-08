Polícia Civil faz reconstituição de crime que resultou na morte de pedreiro em Valentim Gentil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta segunda-feira, 09, Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Valentim Gentil realizaram a reconstituição do crime de homicídio ocorrido na cidade no dia 05 de agosto.

O crime:

Um pedreiro de 29 anos foi morto por dois irmãos em Valentim Gentil no último dia 05. Ele foi agredido com socos e chutes e chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro da cidade, mas não resistiu e foi a óbito.

Os irmãos de 27 e 33 anos de idade foram presos em flagrante e encaminhados para a Central de Flagrantes em Votuporanga. Os irmãos ficaram no loca do crime e, quando a Polícia Militar chegou, eles se apresentaram como os envolvidos na briga e foram presos. Eles foram autuados na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga pelo assassinato. Na versão deles, alegam que a vítima foi até a casa deles alegando que os irmãos teriam mexido com a mulher dele, o que motivou o início da briga.

A vítima – Jossiel Francisco dos Santos, já possuía passagem por homicídio ocorrido anos atrás, na vizinha cidade. O seu corpo foi liberado do IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá na tarde desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.