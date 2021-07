Alistamento Militar é prorrogado até 31 de agosto

Devem se alistar, jovens do sexo masculino, nascidos no ano de 2003, isento de pagamento de multa

A Junta de Serviço Militar de Votuporanga informa que alistamento militar foi prorrogado até dia 31 de agosto de acordo com o Decreto Federal 10.731, de 28 de junho de 2021. Devem se alistar, jovens do sexo masculino, nascidos no ano de 2003, isento de pagamento de multa. Estes poderão efetuar o alistamento militar na modalidade on-line, por meio do site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente, na Junta de Serviço Militar de Votuporanga, munidos da certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência.

Estes jovens que se alistaram on-line deverão comparecer na Junta Militar entre os dias 22 de julho e 16 de agosto de 2021, portando seu Certificado de Alistamento Militar (CAM), documento que será gerado pelo site do Exército após a confirmação do alistamento on-line, para tomar conhecimento da situação militar, que pode implicar encaminhamento para participar de seleção ou dispensa do Serviço Militar Inicial Obrigatório.

Aos brasileiros naturalizados ou por opção, o mesmo decreto estende de 30 para 60 dias o prazo para regularização da situação militar sem pagamento de multa, a contar da data em que receberem o certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção.

Os cidadãos do sexo masculino, a partir do ano que completam 46 anos de idade, podem procurar um Órgão do Serviço Militar, como a Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de sua residência e solicitar um Atestado de Desobrigação, para fins de regularizar sua situação militar.

O jovem que não se alistar ou não regularizar sua situação militar ficará em débito com o Serviço Militar. Nesse caso, não poderá, por exemplo, obter ou renovar passaporte; inscrever-se em concurso público ou ingressar no serviço público, seja eletivo ou de nomeação; obter carteira profissional; assinar contrato ou receber qualquer prêmio de governos federal, distrital, estaduais ou municipais.

A Junta de Serviço Militar de Votuporanga fica atualmente na Rua Rio Grande, 1955, esquina com a Rua Santos Dumont, ao lado do novo Tiro de Guerra. O horário de atendimento ao público é das 9h às 15h. Informações pelo telefone 3421-7530.