Ainda de acordo com o B.O., quando chegou no imóvel, a jovem prendeu o cão com uma corda em uma torneira. O animal passou a latir e, com medo da reação dos vizinhos, o golpeou com um pedaço de madeira. O cão morreu. Com a ajuda do filho de 9 anos, a jovem colocou o corpo na bolsa de viagem e descartou em um terreno baldio. Ela foi ouvida e liberada. O caso foi registrado como “praticar ato de abuso a animais” e a polícia irá instaurar um inquérito para apurar o caso.

G1