Atendimento especializado: Prefeitura recepciona novos profissionais que irão atuar nas escolas

Profissionais foram selecionados pelo Processo Seletivo e irão atuar no atendimento de alunos com necessidades especiais

Os novos profissionais contratados pela Prefeitura de Votuporanga para atuar no atendimento de alunos com necessidades especiais nas escolas municipais foram recepcionados pelo prefeito Jorge Seba na manhã desta terça-feira (5/4), em evento de formação realizado pela Secretaria Municipal da Educação. Participaram da acolhida, o secretário Marcelo Batista, a primeira-dama Rose Seba e a equipe da Assessoria Pedagógica da Secretaria da Educação.

Além da integração aos novos profissionais, a Secretaria da Educação também ofereceu formação para outros 60 estagiários e 70 gestores das escolas visando capacitação voltada para melhoria no atendimento destes alunos. A formadora do Instituto Neurosaber, Luciana Brites, proferiu palestra com o tema “Implementando uma escola para todos”.

Durante o evento de formação, três mães de alunos, Bruna Melo, Liliane Lazarini e a médica Ludmila Santis, também participaram com depoimentos que demonstraram a importância de uma sociedade preparada para inclusão.

“Esta formação continuada dos nossos servidores e o reforço nas nossas equipes para realizar um acompanhamento adequado para cada criança é muito importante para o desenvolvimento de cada uma”, disse o prefeito Jorge Seba.

A partir desta quarta-feira (6/4), os Técnicos em Educação convocados através do Processo Seletivo já iniciam suas jornadas nas unidades escolares conforme direcionamento definido pela Secretaria da Educação. Novas convocações deverão ser publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de acordo com as necessidades da Pasta.

Demanda recorde

A abertura do Processo Seletivo se fez necessária após a Secretaria Municipal da Educação registrar o ingresso de cerca de mil novos alunos nas 31 unidades de ensino da Prefeitura no início deste ano. Um número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para o período.