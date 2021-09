De acordo com testemunhas à polícia, a vítima teria batido com a moto contra a traseira de um caminhão em trecho da rodovia Washington Luis

Um técnico de 32 anos morreu, na noite do último sábado, 18, após sofrer um acidente de motocicleta na rodovia Washington Luís (SP 310), em Rio Preto. De acordo com testemunhas à polícia, a vítima teria batido com a moto contra a traseira de um caminhão.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, policiais militares foram acionados para comparecer no local, onde constataram o corpo do homem, já sem vida, e a moto no canteiro central.

O acidente aconteceu a 500 metros do km 432, entre Rio Preto e Cedral por volta das 21h40. A morte do técnico foi constada pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) às 22h.