O Tribunal de Justiça decretou nesta terça-feira (28) a prisão preventiva de três acusados de tráfico de drogas, em Guararapes (SP). Eles foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na sexta-feira (23) com 133 quilos de maconha no carro. Duas crianças também estavam com o trio no veículo.