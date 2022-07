Jovem de 22 anos é preso após agredir a mãe com panela de pressão

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (15/07/2022), após agredir a própria mãe com uma panela de pressão na cabeça, no bairro Aurora, em Bady Bassitt (SP). O motivo seria porque ela teria presenciado ela com um indivíduo nu, na sala da residência.

Segundo a Polícia Civil, ao flagrar a cena, o jovem contou que teria discutido com a mãe e agredido ela com o utensílio doméstico. Ao ver o filho da mulher, o homem que estava na casa acabou fugindo pelado.

Com a agressão, a mulher, de 54 anos, acabou desmaiando e ficou desacordada no chão. Após cometer o crime, o filho dela acabou fugindo do local. Uma irmã da vítima chegou no imóvel e acionou equipes de socorro, onde ela foi encaminhada para o Pronto Socorro da cidade.

Ao tomar conhecimento dos fatos, equipes do setor de investigação da delegacia de Bady Bassitt conseguiram localizar o autor, que foi preso em flagrante. A mãe do rapaz foi encaminhada para o Hospital de Base de são José do Rio preto, com suspeita de traumatismo craniano.

Segundo o delegado que cuida do caso, Adriano Pitoscia, o rapaz está preso na carceragem da DEIC em São José do Rio Preto. “Ele foi preso preventivamente e vai responder pelos crimes de lesão corporal por violência doméstica e ameaça, pois testemunhas disseram que ele ainda teria ameaçado a mãe de morte”, disse.