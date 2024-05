URGENTE: Polícia Federal combate crimes sexuais contra menores em Votuporanga

A Polícia Federal de Jales deflagrou, na manhã de hoje, quinta-feira, 09.05.2024, a quarta fase da Operação “Anjo Dourado”, fruto de investigação para reprimir a prática de crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil pela Internet.

Policiais Federais cumpriram, nesta manhã, na cidade de Votuporanga/SP, um Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça Estadual de Votuporanga/SP, com o objetivo de apreender celulares, computadores e mídias com arquivos de informática que possam conter vídeos e/ou imagens armazenados ou que foram disponibilizados na Internet, relacionados à prática de crimes de exploração e abuso sexual infantojuvenil, além de outros elementos de prova.

Os policiais apreenderam, na residência do investigado, um celular, o qual será encaminhado ao setor técnico-científico da Polícia Federal para a realização de perícia. A investigação busca esclarecer a prática de crimes dos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os quais são praticados por quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, e por quem adquire, possui ou armazena fotografias, vídeos ou outras formas de registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. A soma das penas máximas dos crimes pode chegar a 10 anos de reclusão e multa. Além disso, com o advento da Lei 14.811, de 12 de janeiro de 2024, o crime do art. 241-B do ECA passou a ser considerado crime hediondo.

A Polícia Federal de Jales/SP vem desenvolvendo aOperação Anjo Dourado de forma permanente, sendo estadedicada exclusivamente à repressão de crimes de abuso sexual infantil praticados através da Internet, efetuando um monitoramento constante da eventual prática destes crimes e já tendo realizado diversas operações e prisões em flagrante em virtude disso.