Criança de um ano é atropelada no centro de Votuporanga e fica em estado grave; menino é transferido para Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma criança de apenas um ano e sete meses ficou gravemente ferida na manhã desta quarta-feira, dia 9, após ser atropelada por um veículo na rua Rio de Janeiro, no centro de Votuporanga.

A criança estava com sua mãe e por uma questão de segundos ela teria se soltado e ido em direção a rua, sendo atropelada por um veículo que transitava pela rua Rio de Janeiro – sentido centro bairro.

De acordo com testemunhas, o motorista do veículo não estava em alta velocidade e, mesmo diante da situação de desespero, socorreu a criança, levando-a até a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Em razão dos ferimentos sofridos, a criança deverá ser transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Votuporanga e as causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica.

NOTA DA SANTA CASA DE VOTUPORANGA:

A Santa Casa de Votuporanga informa que H.R.D.S., de 1 ano, deu entrada no Pronto Socorro nesta quarta-feira (9/2), às 7h49, vítima de atropelamento. Ele passou por atendimento e foi transferido neste momento para o Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto.