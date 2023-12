Leonardo de Almeida da Silva foi baleado enquanto comemorava seu novo emprego. Ao g1, a namorada dele contou que os dois conversavam ao lado de um carro, quando o suspeito, que é seu ex-namorado, se aproximou e começou a atirar. “Eu estava sentada e ele ficou em pé, no meio da minha perna. Ele colocou o celular no capô, olhou pra mim, me deu um beijo e falou que me amava muito e que estava muito feliz de estar comigo”, contou.G1