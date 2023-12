Votuporanga celebra em grande estilo: Churrasco do CAV e Sorteio da Moto Biz zero quilômetro

Em uma noite memorável para Votuporanga, o salão do Rotary Clube de Votuporanga “8 de Agosto” no Pampa Ville foi palco do tradicional Churrasco do Clube Atlético Votuporanguense (CAV), evento que este ano contou com uma surpresa especial: o emocionante bingo da Moto Biz Zero Quilômetro. O empresário Valmir Dornelas, com seu gesto generoso, doou o prêmio que se tornou o ponto alto da noite.

A festa, atraiu uma multidão entusiasmada, incluindo empresários, políticos, e torcedores do CAV. A música ficou por conta da dupla Bruno e Ed Carlos e contou com a participação especial do cantor Giovani, da dupla Gian e Giovani, que embalaram o público com o melhor da música sertaneja.

Presenças ilustres como o prefeito Jorge Seba, o presidente da Câmara, Daniel David, e secretários municipais, incluindo o ex-presidente do clube e atual secretário de esportes, Marcello Stringari, marcaram o evento. Stringari destacou a importância do evento para o clube, afirmando que a alegria e a união são essenciais para o fortalecimento do CAV.

O prefeito Seba, em um discurso emocionante, relembrou o quase acesso histórico de 1961 do CAV no Pacaembu e anunciou a inauguração em janeiro da iluminação da Arena Plinio Marin, um projeto iniciado na gestão do ex-prefeito Júnior Marão e concluido agora em sua gestão. Ele descreveu Marão como “um visionário”, gerando expectativas positivas para o futuro do clube com as partidas realizadas no período noturno.

O grande vencedor da noite foi Junior Oyama, que levou para casa a Moto Biz zero quilômetro. Oyama, visivelmente emocionado, declarou que o prêmio chegou em um momento perfeito. Ele parabenizou o clube pela iniciativa e ficou super feliz com o prêmio.

Os diretores do CAV, Helton Borges e Roberto Beleza, expressaram sua gratidão e reafirmaram a união em prol do clube, que estreará dia 24 de janeiro. O evento também foi uma oportunidade para apresentar a comissão técnica do CAV, liderada pelo treinador Rogério Correa, que prometeu dedicação total aos sonhos do clube e dos torcedores.

A festa não foi apenas uma celebração do esporte, mas também um momento de união e otimismo para toda a comunidade de Votuporanga, deixando um clima de expectativa e entusiasmo para os futuros desafios do CAV no Paulistão Sicredi A3 em 2024.