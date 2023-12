Homem morre engasgado com pedaço de carne em Rio Preto

Um homem de 39 anos morreu asfixiado após se engasgar com um pedaço de carne na noite desta última quinta-feira, (30/11/2023), em um condomínio de chácaras, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do SAMU foram acionadas e, ao chegar no local, os médicos constataram que a vítima já estava em parada cardiorrespiratória, há cerca de 40 minutos. Ao verificar as vias aéreas, os profissionais constataram que havia um pedaço de carne, onde manobras de reanimação foram realizadas, porém, sem respostas.

O óbito foi constatado no local e o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pelo 3º Distrito Policial da cidade. Gazeta do Interior