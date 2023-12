Pacaembu anuncia novo bairro planejado em Votuporanga

Parque Esplanada contará com 798 casas e será construído em uma área de expansão da cidade, a apenas 10 minutos do centro

Com 2.146 mil casas construídas e entregues em Votuporanga, a Pacaembu Construtora, eleita a segunda maior construtora do Brasil pelo tradicional Ranking INTEC, está de volta à cidade com um novo bairro planejado. O Parque Esplanada contará com 798 casas e será construído em uma área de expansão e valorização da cidade, na Estrada Municipal Herbert Vinicius Mequi, próximo da Ilha do Pescador e a apenas 10 minutos do centro.

Com um investimento de mais de R$ 139 milhões, o bairro planejado é resultado de uma parceria da construtora com a Prefeitura de Votuporanga, a Caixa Econômica Federal e o Governos Federal. As obras desse empreendimento ainda devem impulsionar a economia local gerando em torno de 2.400 empregos diretos e indiretos.

As moradias serão comercializadas para inscritos com renda familiar a partir de R$ 1.700,00 que poderão receber descontos de até R$ 47.000,00 vindos de subsídios oferecidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. E para facilitar ainda mais o acesso, a Pacaembu vai oferecer documentação grátis e a possibilidade de parcelamento da entrada em até 60 meses. Já o financiamento do imóvel poderá ser em até 420 meses junto à Caixa Econômica Federal, com juros a partir de 4,25% ao ano, o mais barato do mercado.

Ocupando uma área total de 379.177,41 m², o Parque Esplanada contará com moradias construídas em terrenos a partir de 180 m², não geminadas e com possibilidade de ampliação. Os imóveis de 43,85 m² terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes, além de quintal e espaço para veículo.

Seguindo o padrão já conhecido dos empreendimentos da Pacaembu Construtora, os futuros moradores receberão o bairro pronto para morar, com infraestrutura completa contendo sistema de abastecimento de água, poço de captação de água, reservatório de abastecimento de água, sistema de esgoto, estação elevatória de esgoto, sistema de drenagem pluvial, rede elétrica e de iluminação pública, ruas asfaltadas, sinalização viária, acessibilidade aos lotes e previsão de áreas institucionais.

Já pensando no bem-estar e em uma maior qualidade de vida dos futuros moradores, o empreendimento será entregue com uma área de mais de 22.000 m² dividida em cinco praças de lazer com playground, academia ao ar livre, campo de futebol, bicicletário, ciclovia, pet place e área de convivência. E o bairro ainda contará com mais de 55.000 m² de áreas verdes.

“A Pacaembu tem um histórico de muito sucesso em Votuporanga. Nossos empreendimentos sempre foram muito bem recebidos pela população. Por isso, ficamos muito felizes em poder anunciar nosso retorno à cidade com esse projeto que vai permitir que mais 798 famílias realizem o sonho da casa própria”, afirma Frederico de Almeida Escobar, Diretor de Negócios da Pacaembu Construtora.

Terrenos comerciais

Os empreendimentos da Pacaembu Construtora são sempre planejados para trazerem facilidade e infraestrutura para as regiões em que estão instalados. E isso inclui os lotes comerciais, espaços dedicados para a construção de negócios que ajudam a fomentar a economia local. No Parque Esplanada, serão 31 lotes comerciais bem localizados, em pontos estratégicos do empreendimento, que poderão, no futuro, se tornar padarias, academias, supermercados, farmácias e tantos outros estabelecimentos.

Vendas

Os interessados em adquirir uma casa no Parque Esplanada podem procurar a Loja Pacaembu localizada na rua Tocantins, 3338. O atendimento no local pode ser agendado pelo telefone/WhatsApp (17) 99282-2803. Quem preferir também pode se cadastrar e enviar a documentação pelo site www.pacaembu.com. Pelo canal digital, a equipe comercial da construtora também realiza o atendimento totalmente on-line para quem quer comprar a casa própria.

Sobre a Pacaembu

A Pacaembu Construtora nasceu da inquietude e do desejo dos irmãos Eduardo e Wilson Almeida de levar moradia digna, de qualidade e acessível àqueles que não tinham uma casa própria. E essa se tornou sua missão desde sua fundação, em 1991, na cidade de Marília – SP, quando se especializou na construção de bairros planejados que oferecessem uma primeira moradia para que famílias pudessem traçar um novo futuro para as gerações que viriam.

Nestes mais de 30 anos de história a Pacaembu já transformou a vida de mais de 75 mil famílias, em mais de 160 empreendimentos, localizados em 50 cidades em diversos estados brasileiros.