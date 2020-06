O kit é uma doação da Colgate e contém creme dental, escova de dente e folheto Dr. Dentuço, com orientações às mães sobre saúde e higiene bucal.

Receberão o kit cerca de 200 atendidos que estão inscritos no programa, incluindo crianças de 0 a 3 anos do Cadastro Único, e de 0 a 6 anos que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada). Foram doadas ainda 200 máscaras de proteção facial.

Os visitadores estão utilizando todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e do Ministério da Cidadania.

O Secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, destacou que a doação tem como objetivo promover educação em saúde bucal, elevar a autoestima das crianças e estabelecer alicerces para o futuro, desenvolvendo hábitos saudáveis de higiene bucal.

Lançado em 2016, o Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. É desenvolvido por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, buscando envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.