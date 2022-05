Prefeitura de Votuporanga inicia construção de escola infantil no bairro Cidade Jardim

Cemei “Profª Magaly Maguollo Seba” terá capacidade para atender até 188 crianças de 0 a 5 anos

A Prefeitura de Votuporanga iniciou a construção do Cemei (Centro de Educação Municipal de Ensino Infatil) “Profª Magaly Maguollo Seba”, no bairro Cidade Jardim. A nova escola terá capacidade para atender até 188 crianças de 0 a 5 anos.

Localizada em um terreno de cerca de 3 mil m², na Rua Fauzi Salomão Kanso, com área construída de 891 m², a escola terá dois blocos interligados por pátio coberto compostos por salas de aula, solários, vestiários, lactário, refeitório, cozinha, playground, além de áreas administrativa e de serviços.

O investimento na obra é de cerca de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,580 milhão oriundo do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), conquistado com apoio do Deputado Federal Fausto Pinato.

Reforma e ampliação de outras escolas

Além da construção desta nova unidade no Cidade Jardim, a Prefeitura mantém outras três obras de reforma e ampliação nas escolas municipais: Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu; o Cemei Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”, no bairro São João; e o Cemei “Benedita Alves de Oliveira”, em Simonsen.

Ao todo, mais de R$ 5,3 milhões estão sendo investidos nessas quatro unidades de ensino. Juntas, as obras resultarão na abertura de cerca de 428 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos.