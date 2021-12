RISCO DE QUEDA: Árvore de grande porte é cortada na avenida do bairro Pozzobon

Uma árvore de grande porte da espécie farinha seca foi arrancada com a autorização da Saev Ambiental, na avenida Emílio Arroyo Hernandes, cruzamento com a rua Antonio Galera Lopes, no bairro Pozzobon.

O corte da árvore gerou críticas e muitos questionamentos de moradores de Votuporanga que alegavam que a árvore fazia muita sombra e ocasionava uma imagem saudável para o bairro Pozzobon.

Em contato com a assessoria da Saev Ambiental informou a reportagem do votunews.com.br que a referida árvore é da espécie farinha seca (Albizia hassleni), do tipo exótico, de porte grande, e atingiu estágio adulto.

A supressão (corte) foi autorizada pela Autarquia após o diagnóstico fitossanitário, que constatou o apodrecimento do tronco, sob o risco de queda, além de outros possíveis incidentes.

O vice-prefeito cabo Valter Pereira também foi questionado nas redes sociais, tomou conhecimento do assunto e emitiu o seu posicionamento. “Vi a postagem e me informei junto aos órgãos competentes sobre essa questão. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros emitiram laudos recomendando a retirada da árvore uma vez que ela estava condenada.

Como a avenida é movimentada, com muitos carros e pedestres, havia também o risco de queda de galhos grandes, o que colocava em risco a segurança das pessoas. Nas últimas chuvas chegou a quase ocasionar um acidente grave. Já foi solicitado o Plantio de um IPÊ no local”, justificou Valter.