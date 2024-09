Grandes queimadas devastam região noroeste paulista

Um grave incêndio atingiu três municípios do noroeste paulista nos últimos dias. As chamas, que tiveram início na tarde de quarta-feira (4), se alastraram rapidamente por uma vasta área, causando grandes danos ambientais.

O fogo começou na divisa entre Ilha Solteira e Andradina, se espalhando rapidamente para Itapura. As fortes ventanias e o tempo seco contribuíram para a rápida propagação das chamas, que consumiram cerca de 20 mil hectares de vegetação, segundo estimativas da Defesa Civil.

Brigadas de incêndio trabalharam incansavelmente para controlar as chamas, mas o combate foi dificultado pelas condições climáticas adversas. Até o momento da publicação desta reportagem, o fogo ainda não havia sido totalmente controlado.

Outro foco de incêndio foi registrado na tarde de quarta-feira, às margens da rodovia Assis Chateaubriand, em Braúna. O fogo se alastrou rapidamente por uma plantação de canavial e chegou próximo à reserva indígena de Icatu, colocando em risco a vida dos moradores e o meio ambiente.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada temporariamente para garantir a segurança dos bombeiros e demais equipes que atuavam no combate às chamas.

Os indígenas da reserva de Icatu foram diretamente afetados pelo incêndio. Alguns inalaram muita fumaça e precisaram de atendimento médico, enquanto outros foram realocados para uma escola municipal de Braúna. As aulas foram suspensas na escola para abrigar os indígenas.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. As autoridades suspeitam que as chamas tenham sido causadas por alguma ação humana, como queimadas descontroladas ou descarte irregular de cigarros.

A Defesa Civil alerta para o risco de novos incêndios e pede à população que evite fazer fogueiras em áreas de vegetação e que denuncie qualquer atividade que possa gerar focos de incêndio.