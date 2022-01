Tereos inicia contratação de 1,1 mil safristas e tem mais outras 110 vagas efetivas de emprego

Oportunidades são para as áreas industriais e agrícolas de Olímpia e região; há, também, vagas para jovens aprendizes

A Tereos, uma das líderes mundiais na produção de açúcar e uma das maiores empresas nacionais em produção de etanol e energia a partir da biomassa de cana-de-açúcar, está oferecendo mais de 110 vagas de emprego efetivas e cerca de mil oportunidades para safristas em suas sete unidades industriais, localizadas nas cidades do noroeste do estado de São Paulo, como Olímpia, Severínia, Colina, Pitangueiras, Guaíra, Tanabi e Guaraci.

As vagas efetivas são para as áreas agrícola e industrial, com oportunidades na operação, motoristas, tratoristas, manutenção industrial e automotiva, por exemplo. A Tereos conta também com vagas para jovens aprendizes e em áreas corporativas, como recursos humanos, ciência de dados e segurança do trabalho. Para os safristas, há diversas oportunidades no campo e na indústria, nas sete unidades da companhia.

As vagas contam com salários compatíveis com o mercado e possuem benefícios como seguro de vida, vale alimentação, refeitório, previdência privada, auxílio fretado, plano de saúde e auxílio farmácia.

Como se inscrever

Os candidatos, tanto para as vagas efetivas quanto para as oportunidades de safristas, devem encaminhar o currículo para os endereços de e-mail abaixo:

Unidade Cruz Alta (Olímpia) e Unidade Severínia (Severínia) – recrutamentocruzalta@tereos.com

Unidade Andrade (Pitangueiras) – recrutamento.andrade@tereos.com

Unidade Mandu (Guaíra) – recrutamento.mandu.br@tereos.com

Unidade São José (Colina) – recrutamento.saojose.br@tereos.com

Unidade Tanabi (Tanabi) – recrutamento.tanabi@tereos.com

Usina Vertente (Guaraci) – recrutamento.vertente.br@tereos.com

Já os interessados nas oportunidades corporativas devem acessar o site https://vagas.com.br/tereos, checar os requisitos informados e cadastrar o currículo.

Sobre a Tereos

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 46 unidades industriais, operações em 17 países e o compromisso de 22.300 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2019/20, o Grupo obteve um faturamento de € 4,5 bilhões.

Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países.