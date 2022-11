NÃO É SÓ FUTEBOL: Richarlison doa 10% do salário a casa de apoio em Barretos

Autor dos dois gols da vitória do Brasil na estreia na Copa, o camisa 9 da Seleção também dá show fora das quatro linhas

Os dois gols que garantiram a vitória da Seleção Brasileira diante da Sérvia em sua estreia na Copa do Catar colocaram o nome de Richarlison em destaque no mundo todo. No entanto, o atacante tem feito “golaços” ainda mais bonitos fora das quatro linhas. Engajado em diversas causas sociais, ele revelou doar 10% do salário que recebe no Tottenham, da Inglaterra, para uma casa de apoio em Barretos.

Trata-se do Instituto Padre Roberto Lettieri, que abriga crianças e adultos que fazem tratamento contra o câncer no Hospital de Amor, em Barretos, mas que não tem condições de se abrigar na cidade. “O Richarlison contribui para que isso seja possível. O que ele disponibiliza corresponde à cerca de 20% do custo mensal da casa, e somos muito gratos a ele e aos demais doadores por isso”, disse Joaquina Lima, uma das monitoras do local.

“Abrigamos, em média, 35 pessoas em tratamento oncológico no Hospital de Amor de Barretos. A instituição tem quartos com TV, ar-condicionado e banheiros. Fornecemos todas as refeições, transporte para os pacientes irem fazer os tratamentos, brinquedoteca, capela e muito mais”, explica Joaquina.

A relação do camisa 9 da Seleção com o projeto começou depois que uma amiga, Geovana, a quem ele considera uma “segunda mãe”, começou a fazer o tratamento no hospital da cidade. “Ela se tratou no Hospital de Amor, em Barretos, que é referência no tratamento do câncer no Brasil e atende pacientes do SUS. Como retribuição, desde aquela época, decidi apoiar o Instituto Padre Roberto Lettieri, que recebe crianças que estão em tratamento no Hospital de Amor e seus acompanhantes, já que muita gente chega de longe para fazer tratamento e nem sempre tem condições de se manter na cidade”, disse o atacante em entrevista à ESPN.

A monitora Joaquina Lima contou que todos no instituto torceram e vibraram muito com os gols de Richarlison e a vitória do Brasil sobre a Sérvia na estreia da Seleção no Mundial, e revelou que aguardam uma visita do craque, se possível, com a medalha de campeão da Copa do Mundo.

Richarlison e Geovana em visita a Barretos (Reprodução/EPTV)

Outras causas

O atacante, de apenas 25 anos, já tem um longo histórico de apoio a diversas causas sociais. Em 2020, por exemplo, protestou contra o racismo após as mortes de George Floyd, nos EUA, e do menino João Pedro, de 14 anos, em operações policiais. Além disso, durante o auge da pandemia do coronavírus, Richarlison fez uma doação de 500 cestas básicas para moradores de bairros carentes de Nova Venécia, no Espírito Santo, cidade natal do jogador.

Ainda durante a pandemia, ele fez apelos aos brasileiros para incentivar a vacinação contra a Covid-19, e se tornou o primeiro embaixador do programa USP Vida, da Universidade de São Paulo, que tem como objetivo realizar pesquisas e ações no combate à doença.