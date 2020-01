João Dado entrega “Medalha 8 de Agosto” ao Deputado Estadual Carlão Pignatari

A “Medalha 8 de Agosto” foi entregue considerando os relevantes serviços prestados por Carlão Pignatari, quando Prefeito de Votuporanga, no período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2008, os quais promoveram notável crescimento e desenvolvimento do Município e a melhoria na qualidade de vida do povo votuporanguense, além da importância do Município e toda a Região Noroeste Paulista pelos esforços e resultados positivos advindos do Mandato Parlamentar de Deputado Estadual, no período de 2010 até os dias de hoje.

O Vice-Prefeito, Renato Martins, elogiou o homenageado. “É um grande orgulho poder participar dessa homenagem ao Carlão, que nos inspira. Deixou suas empresas para se dedicar ao próximo e à vida pública. Parabéns, Carlão”.

O Prefeito João Dado afirmou que “ver a casa cheia é sinal da importância que o Deputado Carlão tem para Votuporanga e toda a nossa região. O Carlão está nos ajudando e com muita honra, cumprindo um gesto histórico e importante para Votuporanga e para toda a região. Nós queremos entregar ao Deputado Carlão a maior honraria que o Poder Executivo de Votuporanga pode conferir a uma pessoa. É uma honraria importante, que faz jus, faz mérito, honra e justiça à vida de Carlão Pignatari, porque ele merece”.

O Deputado Estadual e Líder de Governo, Carlão Pignatari, agradeceu a honraria. “Votuporanga é uma cidade diferente, que vem crescendo, vem se desenvolvendo a cada dia. O Prefeito João Dado tem feito um trabalho administrativamente excepcional, é um bom gestor e uma pessoa que está fazendo o bem para a nossa cidade. Eu acredito que nós temos que continuar trabalhando para melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Eu quero agradecer, Dado, para que a gente possa construir uma cidade e região cada vez melhor. Obrigado pelo dia de hoje e eu fico muito emocionado e agradecido por essa honraria da Prefeitura de Votuporanga”.

Vereadores

Ainda na tarde desta quinta-feira (16/1), o Prefeito João Dado entregou em seu Gabinete a “Medalha 8 de Agosto” aos vereadores Antônio Carlos Francisco, Gilmar Aurélio (Gaspar), Silvio Carvalho de Souza (Silvão) e Walter José dos Santos (Wartão). Outros três vereadores já haviam recebido a honraria no último dia 10, após a apresentação da prestação de contas do Governo, no Centro de Cultura e Turismo, sendo eles Ali Hassan Wanssa, Daniel David e Vilmar Ferreira da Silva.

As sete honrarias foram entregues devido os vereadores votarem favoráveis ao projeto de lei que autoriza a Prefeitura a abrir o crédito adicional especial no valor de R$ 20 milhões. Deste total, R$ 2 milhões são para o financiamento de despesas de capital de galerias de águas pluviais. Outros R$ 5 milhões serão investidos na transposição do Córrego do Curtume e outras obras de saneamento básico. Mais R$ 5 milhões serão destinados à infraestrutura urbana em distrito ou áreas do Município. Para o financiamento de despesas de capital de construção do Paço Municipal são mais R$ 10 milhões.

O Prefeito João Dado ressaltou que as obras do Paço Municipal, do 7º Distrito Industrial e da Transposição do Córrego do Curtume “representam lucro para o Município, pois a economia com aluguéis, energia elétrica, e a venda dos imóveis anteriormente destinados às obras, resultam na recuperação integral dos valores captados no financiamento”.