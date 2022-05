Bebê nasce dentro de ambulância com ajuda dos socorristas do SAMU em Votuporanga

A pequena Isabela nasceu saudável e foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga, junto com a mãe Carla

A pequena Isabela nasceu dentro de uma ambulância com a ajuda de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Votuporanga. A filha de Carla Adriana Sousa Alves e Raimundo Nonato dos Santos Oliveira veio ao mundo saudável, no dia 5 de maio, pesando 3,2 kg e medindo 48 cm.

Após o parto normal, o bebê e a mãe foram encaminhados à Santa Casa de Votuporanga e já estão em casa sendo paparicados pelos familiares e amigos.

Carla conta que estava em casa, no dia do nascimento da filha, e estava conversando com a irmã dela, Claudia. As dores que estava sentidos há alguns dias, por conta das últimas semanas da gravidez, ficaram mais intensas e as contrações começaram. Com a chegada do marido, por volta das 11h, eles resolveram chamar o Samu, pelo telefone 192.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a mãe no banheiro da casa e a colocaram em uma maca dentro da unidade móvel. “Já percebi que a Isabela estava nascendo e imaginei que não daria tempo de chegar à Santa Casa de Votuporanga. Fiquei tranquila porque os socorristas me acalmaram e me falaram que o bebê iria nascer ali mesmo”, disse. Os profissionais do SAMU não mediram esforços para que o parto normal fosse realizado com segurança. Isabela nasceu saudável, emocionando a todos que acompanhavam o nascimento.

Carla defende o parto normal como forma de maior conexão entre a mãe e o bebê. Ela é mãe de mais quatro filhos: Adrian, Rian, Daniel e Adila, todos nasceram de parto normal. “É uma dor forte, mas é só naquele momento. Depois que a criança nasce, passa, e é um momento único para a mãe e o filho!”, conta Carla.

O parto da Isabela, segundo a mãe, foi o mais rápido comparado aos outros filhos. “Serei eternamente grata a todos os profissionais do Samu pela rapidez, profissionalismo e amor comigo e com a minha filha. Sem dúvidas será um dia que ficará marcado para a minha família e para os profissionais do Samu”.