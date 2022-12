NEOENERGIA ELEKTRO CADASTRA MAIS DE 100 MIL FAMÍLIAS NA TARIFA SOCIAL EM 2022

Companhia promove a inscrição automática das famílias com direito ao benefício

No período de janeiro a novembro de 2022, a Neoenergia Elektro cadastrou 101 mil famílias de forma proativa na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Os clientes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que possuem o Número de Identificação Social (NIS) ativo e renda familiar compatível, têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que concede descontos de até 65% no valor da fatura de energia. Os inscritos, porém, precisam manter os dados atualizados junto ao CRAS/Prefeitura para não perderem o benefício.

A iniciativa de cadastro proativo, que teve início durante a pandemia, foi mantida pela distribuidora e a busca ativa para o cadastramento mensal segue de forma automática, cruzando informações dos contratos com os dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), oferecidos às concessionárias periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além do cadastro proativo na Tarifa Social, a Neoenergia Elektro atende a diversas solicitações feitas pelos próprios clientes, em plataformas como o site e o WhatsApp.

Para serem inscritas na tarifa social de energia elétrica, as famílias precisam obter o Número de Identificação Social (NIS) diretamente em um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da área administrativa onde residem e a renda per capita da família não pode ultrapassar meio salário mínimo. Também estão aptos os inscritos no Cadastro Único da Prefeitura, com renda familiar mensal de até três salários-mínimos e que tenham um familiar com doença ou patologia que precise do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos, assim como também os consumidores que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.

Caso ainda não estejam inseridos e queiram solicitar a Tarifa Social, os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária, como o WhatsApp da Neoenergia Elektro: (19)2122-1696. É muito simples, basta informar o número da unidade consumidora da Neoenergia Elektro (número no canto superior direito da fatura) e o NIS. A distribuidora de energia fará a confirmação no banco de dados do Governo Federal. Após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social é de cinco dias úteis e o cliente passará a ter o benefício na próxima conta.

Para o beneficiário que não é o titular de unidade consumidora da Neoenergia Elektro, será necessária a inclusão do CPF e do RG do portador do NIS. Neste caso, a solicitação também poderá ser realizada pelo site: www.neoenergiaelektro.com.br .