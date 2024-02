Ao todo foram 70 kits entregues às associações beneficentes “Irmã Elvira” e “Irmão Mariano Dias”

A Unifev destinou 70 novos kits de material didático do Sistema de Ensino Unifev (SEU) à Associação Beneficente “Irmã Elvira” de Votuporanga e ao Lar Beneficente Irmão Mariano Dias. A entrega foi promovida no Memorial, no Câmpus Centro, na última quinta-feira (15/2).

Na ocasião, estiveram presentes o supervisor do setor comercial da Unifev, Sidnei Xavier Junior; a presidente da Associação Beneficente “Irmã Elvira”, acompanhada de sua primeira tesoureira, Izabel Leite e Maria Célia Rodrigues, respectivamente; a diretora pedagógica, Thayná Esteves; o presidente do Lar Beneficente “Irmão Mariano Dias”, Waldenir Cuin, e demais representantes de ambas as entidades.

Segundo a presidente da “Irmã Elvira” essa contribuição é bastante valiosa. “É uma aquisição que teríamos de fazer e, graças a Unifev, nós estamos recebendo mais uma vez as doações dessas novas apostilas. É uma ajuda significativa para nós e para as entidades que lidam com tantas dificuldades. Que Deus sempre abençoe a Unifev”, destacou Izabel.

Para o supervisor do setor comercial da Unifev, é recompensador contribuir com a formação das crianças. “A Unifev agradece a oportunidade de firmar mais uma vez essa parceria, mais um ano a nossa Instituição contribui com a educação dessas crianças, promovendo conhecimento, ensino, para que elas tenham um futuro cada vez melhor. A Unifev está sempre aberta a apoiar as entidades, não só com materiais didáticos, mas com ações sociais também do Núcleo de Responsabilidade Social”.

Presidindo o Lar “Irmão Mariano Dias” há quatro décadas, Waldenir Cuin reforça que dificilmente as famílias de baixa renda, atendidas por sua entidade, teriam acesso à alta qualidade de um material como este. “É um prazer muito grande contar com esse material. A qualidade das apostilas é realmente notória, é o mesmo que uma escola particular oferece. A Unifev tem sido nossa parceira há anos com essas destinações, não só no aspecto educacional, das apostilas, mas também em toda nossa estrutura patrimonial, em todos os setores da nossa entidade. Agradecemos imensamente à Unifev.”