Uma mulher perdeu o controle no seu veículo na manhã de hoje (18) em Fernandópolis, no veículo estava a mãe e uma criança na cadeirinha e um adolescente

A mulher teve ferimentos leves no punho e a criança que estava na cadeirinha nada sofreu o adolescente apenas ferimentos leves.

Unida do SAMU e também corpo de bombeiros prestaram atendimentos as vítimas, polícia também esteve no local.