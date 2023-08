Defesa Civil alerta para virada climática nos próximos dias na região

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou um novo boletim meteorológico válido até a próxima terça-feira (29/8) em que alerta para uma mudança no clima nos próximos dias, ocasionada pela passagem de uma frente fria sobre o Estado de São Paulo. Com a chegada dessa massa de ar frio, há previsão de ocorrência de chuvas e queda nas temperaturas.

O boletim informa que o clima seco e quente pode começar a mudar a partir do fim da tarde desta sexta-feira (25/8), quando começam a ser formar as condições para pancadas de chuvas, raios e ventos em todo o Estado. Para Rio Preto e região, há a possibilidade de chuvas já neste sábado.

A previsão informa que as temperaturas mínimas devem cair gradativamente nos próximos dias, sendo de 20°C no sábado, 15°C no domingo, 13°C na segunda-feira e apenas 9°C na terça-feira.

“Diante dessa previsão de virada no clima, é bom relembrar algumas recomendações, entre elas algumas específicas para a nossa cidade, caracterizada por um relevo de vales. Quando vem uma chuva muito forte, é possível que o sistema de drenagem não consiga absorver imediatamente, formando pontos de alagamento nesses fundos de vale”, explica o diretor da Defesa Civil de Rio Preto, coronel Carlos Lamin.

Recomendações de segurança – Chuvas fortes e raios

• Procure abrigo em um local fechado, como sua casa ou outra construção. Se estiver na rua, procure um abrigo seguro. Evite locais com coberturas metálicas, que podem ser arrancadas com a ventania.

• Evite áreas abertas, como campos, praias e piscinas.

• Não fique embaixo de árvores, postes e objetos metálicos, pois eles podem atrair raios. Se estiver abrigado em um veículo, não estacione próximo a árvores, que podem cair com a força dos ventos.

• Não atravesse áreas alagadas, nem mesmo com o uso de veículos, pois a correnteza pode ser perigosa e a água pode esconder armadilhas.

• Não se aproxime nem toque em cabos elétricos caídos, pois podem estar energizados. Avise os bombeiros pelo telefone 193.

Sistema de alertas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo disponibiliza um sistema de alerta de riscos por meio de mensagens SMS. Para se cadastrar, basta enviar o número do CEP da sua residência por SMS para o número 40199. Após o cadastro, o celular passa a receber mensagens sempre que a Defesa Civil estadual identificar uma situação de risco potencial na área. A instituição mantém um site com orientações sobre como agir em cada situação de risco, que pode ser acessado pelo endereço: www.defesacivil.sp.gov.br.