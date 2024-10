Câmara recebe visita de alunos da Escola “Esmeralda Sanches da Rocha”

O grupo conheceu os diversos espaços da Casa de Leis e participou da abertura da 37ª sessão ordinária

Na tarde desta segunda-feira (14.out), os vereadores de Votuporanga/SP receberam a visita de alunos da Escola Estadual “Esmeralda Sanches da Rocha”, localizada no bairro Estação, na zona sul da cidade. A turma do 3º ano do ensino médio foi até o Palácio 8 de Agosto, sede do Legislativo, para conhecer as dependências da Câmara e os vereadores da atual legislatura, bem como os eleitos para o mandato legislativo de 2025-2028.

Os alunos foram recebidos pelo presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), que guiou o grupo pelos setores e departamentos da Casa de Leis, apresentando espaços como por exemplo, as alas dos vereadores, o setor administrativo, o Memorial Legislativo “Professor Aguinaldo de Oliveira”, além do Plenário “Dr. Octávio Viscardi”.

A visita também incluiu a participação dos alunos no início da 37ª sessão ordinária, onde puderam registrar fotos com os vereadores e o prefeito Jorge Seba (PSD), que esteve na abertura dos trabalhos legislativos. A coordenadora da escola, Suseli Pupim, e a professora Simone Cramoliche acompanharam a turma durante a visita.

Daniel David destacou a importância da presença dos estudantes na Câmara: “É sempre uma honra receber alunos de nossa cidade. Temos o programa Escola do Legislativo, que está à disposição de todas as unidades de ensino de nosso município”.