NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: acidente em madeireira de Fernandópolis deixa criança de 4 anos gravemente ferida

Uma criança de apenas 4 anos foi transferida em estado grave para a UTI – Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Criança em São José do Rio Preto depois de sofrer um acidente em uma madeireira localizada no bairro Jardim Redentor em Fernandópolis.

Informações preliminares apontam que várias peças de madeira teriam caído sobre a criança que mora com os avós e o pai em uma casa junto a madeireira.

A criança teria sofrido vários ferimentos pelo corpo, incluindo algumas fraturas e princípio de lesão no pulmão. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Fernandópolis e transferido no mesmo dia para o Hospital da Criança em Rio Preto.

TVC