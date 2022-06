Secretaria de Esportes oferece aulas de natação para crianças autistas

Após solicitação da vereadora Jezebel Silva, crianças autistas terão direito a aulas de natação na Secretaria de Esportes e Lazer

A segunda-feira (27/6) foi de conquistas para pais e crianças portadoras do espectro autista, em Votuporanga.

Atendendo solicitação da vereadora Jezebel Silva, que apresentou o pedido por meio de anteprojeto de lei, as crianças e jovens poderão ter acesso às aulas de natação, disponibilizadas por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A conquista foi comemorada pela vereadora, que junto aos colegas vereadores, têm intensificado as ações e reuniões com pais e autoridades para garantir mais qualidade de vida às crianças portadoras de autismo, que necessitam de atenção e ambientes especiais para serem integradas às atividades da sociedade. “Uma grande vitória de todos. Foram 42 inscrições apresentadas para as aulas de natação”, comemora Jezebel.

Segundo a vereadora, o próximo passo é a inclusão das crianças também em atividades de dança urbana e jiu-jitsu, disponibilizadas pelo Poder Público.