Incêndio de grandes proporções no Projac da Rede Globo do RJ

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Projac, local de gravações de produções da Globo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Em nota, a corporação afirmou que ainda não há informações sobre vítimas. “Bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados, na tarde desta sexta-feira (18/11), para um incêndio na Estrada de Curicica, 1.184, em Curicica.

O quartel de Jacarepaguá foi empenhado para o combate às chamas, com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação. Não há, até o momento, informações sobre vítimas”, diz a nota. “Estamos apurando as dimensões e impactos e damos notícias assim que pudermos”, afirma a Globo em nota enviada à imprensa.