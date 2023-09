Play Votu Festival fecha parceria de sucesso e marca será divulgada nos programas “A Fazenda” e “Hora do Faro” da Record

A organização do Play Votu Festival fechou parceria de sucesso com a emissora de televisão Record Rio Preto e a marca do evento que promete agitar o interior do Estado será veiculada em progrmas de maior audiência da TV: “A Fazenda” e a “Hora do Faro” com o apresentador Rodrigo Faro.

Na manhã deste sábado, os organizadores do evento se reuniram com diretores da Record Rio Preto e selaram a parceria e, a partir dest fim de semana, a marca Play Votu Festival será veiculada nos intervalos dos programas de maior audiência da emissora.

O festival acontecerá entre os dias 10 a 12 de fevereiro de 2024, no estacionamento do futuro shopping de Votuporanga, na marginal Nasser Marão.

Conforme os organizadores do evento, a parceria prevê a veiculação dos comerciais do Play nos programas da emissaora em “A Fazenda” neste sábado, durante o intervalo da primeira festa do reality show, e aos domingos no programa “A Hora do Faro”.

Os representantes da emissora, Abella – gerente comercial e Carlos Alberto Babalo – setor comercial comentaram sobre a parceria. “O Play Votu Festival veio para ficar e vai agitar Votuporanga no carnaval trazendo uma grade de shows e entretenimento que vai mobilizar toda nossa cidade”, disse Abella.

Já um dos organizadores, Rodrigo Beleza destacou “estamos preparando um dos maiores festivais de música do Estado e essa parceria com a Rede Record aumenta ainda mais a visibilidade da marca e do evento que trará foliões e visitantes de todo o Estado para Votuporanga, “, ressaltou.

O empresário Lucas Moretti – um dos organizadores do festival comemorou a parceria “Votuporanga terá em fevereiro um dos maiores eventos do interior, e trará movimento para o nosso comércio e prestadores de serviços, o Play Votu Festival vai gerar empregos temporários e renda para o nosso município através deste evento de entretenimento”, disse.

O festival já conta com a confirmação de atrações renomadas. Entre os nomes confirmados até o momento estão Dub Dogz, Guilherme & Benuto e Babado Novo, prometendo uma mistura eletrizante de estilos e ritmos que irá agradar a todos os públicos. Outras atrações estão sendo negociadas para completar fechar a grade de programação do festival.

Reportagem: www.votunews.com.br