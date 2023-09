BRASIL: homem que ficou de fora de bolão de R$ 22 milhões entra na Justiça

Um empresário de Passos (MG) entrou com uma ação na Justiça reivindicando parte do prêmio de R$ 22 milhões do concurso da Quina sorteado no último sábado (16). A aposta de oito números, feita pela internet, acertou sozinha as cinco dezenas do concurso 6243.

O empresário Robson Martins Rodrigues, de 38 anos, alega que participava do grupo de bolões que fez a aposta, mas não entrou no rateio das 40 cotas da aposta premiada, por estar com saldo negativo. Cada membro do grupo deve receber cerca de R$ 500 mil.

A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo g1.

O empresário disse que ficou surpreso e chateado, por ser amigo de longa data do organizador, com quem até já morou e dividiu casa.

“O fato aconteceu mesmo, eu até já procurei a Justiça, mas estou evitando de falar, agora é deixar a Justiça ver o que faz. A gente fica triste porque a pessoa era muito amigo meu, amigo íntimo mesmo, mas Deus sabe o que faz”, disse Robson.

Robson participava há 5 anos do grupo de bolões e disse que sempre foi um apostador assíduo. Ele também disse que fazia depósitos de R$ 300 e R$ 400 para o organizador do bolão. No entanto, estava com saldo devedor de R$ 30 quando o bolão da Quina foi lançado.

O empresário disse ainda que ao ver que o prêmio saiu para o grupo, comemorou com toda família, no entanto, foi informado pelo organizador, que não estava na cota. G1