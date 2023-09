ACV anuncia volta do jantar comemorativo de aniversário

Festa terá show, buffet com bebidas e comidas inclusas e valor especial aos associados

Após um intervalo de sete anos, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV anuncia o retorno do jantar em comemoração ao aniversário de 77 anos da entidade. O evento será no dia 21 de de outubro no Firenze Hotel com show, open bar, buffet especial e venda de convites com desconto para associados.

O último jantar da ACV foi realizado em 2016. “Essa confraternização era muito tradicional e agora nossa diretoria entendeu que seria interessante retomarmos, como um evento de valorização do setor e integração dos empreendedores. A ideia é que volte a compor o calendário anual festivo de Votuporanga”, destaca o presidente da ACV, Glauco Ventura.

A Banda Fúria foi confirmada com repertório de clássicos do rock e do pop, numa pegada dançante e com composição especial de músicos.

A venda de convites será gerenciada pela ACV. Interessados já podem entrar em contato e reservar os ingressos que serão limitados. Informações pelo 17.34264044 ou 981320022.

ACV

A Associação Comercial de Votuporanga completa 77 anos de fundação no dia 18 de outubro. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Desde sua fundação, em 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.