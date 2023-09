A jovem fazia parte dos quadros da Guarda Mirim de Frutal e trabalhava na Prefeitura da cidade mineira, por meio de convênio com o programa Jovem Aprendiz.

As redes sociais da Guarda Mirim de Frutal anunciaram o falecimento e lamentaram profundamente a morte da jovem. “Hoje, o dia amanheceu triste, mais cinza. Juliana sempre foi uma jovem que cativou a todos com o seu jeito único. Todos nós estamos muito tristes com a perda! Que Nosso Pai Celestial, com sua infinita bondade, te acolha e abençoe a todos que aqui ficam. O céu agora terá mais alguém para alegra-lo“.