Cerimônia oficializa doação de área para construção de nova unidade do Senac de Votuporanga

Área de 8 m² localizada na avenida “Prefeito Mário Pozzobon” – ao lado da Arena “Plínio Marin” irá ampliar o acesso da comunidade votuporanguense com a educação

Uma cerimônia realizada na tarde de ontem, no auditório do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) de Votuporanga, oficializou a doação de uma área do município à instituição para a construção de uma nova e ampla unidade. A escritura do imóvel já está no cartório e o projeto começa agora a ser executado.

O ato foi comandado pela gerente do Senac de Votuporanga Eliane Baltazar Godoi e contou com a presença do prefeito Jorge

Seba (PSD) ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, do deputado estadual Carão Pignatari (PSDB) e do presidente da Câmara Municipal Daniel David (MDB), além do vice-prefeito Cabo Valter e vereadores Osmair Ferrari e Jura Silva. A mesa de autoridades também foi composta pelo presidente da Fundação Educacional, Douglas Gianoti e pelo presidente do Sincomércio, João Herrera.

A solenidade, segundo Eliane, tinha como objetivo agradecer o empenho de todos os envolvidos na conquista para Votuporanga e enaltecer a união de forças entre as autoridades municipais em busca de uma cidade melhor.”Essa união que nós temos aqui na nossa cidade é fora de série, o que acontece aqui em Votuporanga é único e admirável. Justamente por isso o Senac assume o compromisso de construir esse novo prédio e ampliar o atendimento educacional em Votuporanga. Queremos trazer novos cursos e novas áreas de atuação para transformar a vida das pessoas, pois a educação transforma, melhora a renda e as condições de trabalho. Por isso essa construção do novo prédio é tão importante”, pontuou Eliane.

Ainda segundo a gerente do Senac, com a escritura já está em cartório a instituição já inicia as novas fases do projeto e em breve será possível vislumbrar como será a nova unidade. Para o prefeito Jorge Seba essa conquista, além de garantir avanços significativos para o setor educacional, também irá contribuir para o processo de transformação daquela região da cidade. “Cada dia que passa aquela região da cidade vai ganhando mais investimentos e mostrando o potencial de Votuporanga. Teremos ali uma nova unidade do Senac, com um outro patamar e que vai melhorar ainda mais o atendimento à população. Muito obrigado a todos por ajudarem a construir uma Votuporanga melhor”, completou o prefeito.

Carlão Pignatari, por sua vez, enalteceu o resultado das parcerias que sempre fizeram Votuporanga crescer. “É com parcerias que construímos uma cidade melhor. O Senac, não tenho dúvidas, ira fazer um dos prédios mais bonitos dessa cidade, então hoje é um dia de alegria para todos nós”, concluiu.

O presidente da Câmara, Daniel David ressaltou o projeto “Foi aprovada pela Câmara a doação desta área ao Senac e em nome dos vereadores, só devemos ressaltar a grandeza deste investimento e a nossa cidade terá muitos benefícios na área da educação”, destacou.

Além da ampliação do atendimento à comunidade, após a construção do novo prédio, o Senac voltou a se comprometer a doar o espaço hoje ocupado por ele para a Prefeitura, com tudo que está dentro, inclusive mobiliário. O prédio, segundo o prefeito Jorge Seba, será utilizado na abertura de uma nova escola municipal, com foco na abertura de mais vagas de creche.

Franclin Duarte/www.acidadevotuporanga.com.br