Como às vezes costuma viajar por meses, ela também se prepara com o “básico”, como sacos de dormir, kits de primeiros-socorros, higiene e ferramentas, além de mapas físicos e GPS. Alguns dos destinos conhecidos por Vera foram: Patagônia, Nova Zelândia, Noruega, França e Japão. “Alguns me acham louca, outros corajosa, mas o que eu sou mesmo é apaixonada pelas coisas do mundo”, afirma a aposentada, que durante as viagens também investe na linguagem universal: a mímica.