Bandidos cortam energia para roubar idosa em chácara

Uma idosa, de 72 anos, teve a chácara onde mora invadida por criminosos na madrugada deste sábado, (19/11/2022), em Nova Aliança (SP). Para entrar no imóvel, eles cortaram a energia do local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para os policiais que, era por volta das 3h30, quando, dois homens entraram na residência e anunciaram o assalto. Eles perguntaram para ela onde ficava o dinheiro e o cofre e, com medo, diz que ficou no quarto enquanto eles reviraram o local.

Os assaltantes fugiram levando um iPhone 12 Pró e várias joias. A vítima relata ainda que os criminosos só não levaram seu carro, porque eles haviam cortado a energia do local e não conseguiram abrir o portão eletrônico, onde acabaram fugindo a pé.

A mulher afirmou ainda que os três cachorros que ficam na chácara não latiram e que só retornaram para a residência após os criminosos deixar o local. Bastante assustada, ela afirma ainda que só conseguiu pedir ajuda por volta das 6h30 deste sábado.

A chácara possui câmeras de monitoramento, mas que, segundo a idosa, não estão funcionando. A perícia esteve no local e o caso já está sendo investigado.

Gazeta do Interior