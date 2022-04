O homem foi atropelado na manhã de segunda-feira, 4; ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, onde não resistiu aos ferimentos e morreu

Morreu na tarde de terça-feira, 5, no Hospital de Base de Rio Preto, Carlos Roberto Guimarães, de 57 anos, que foi atropelado por um carro desgovernado na rua Bernardino de Campos, Vila Maceno. Segundo a comunicação de óbito, a vítima chegou no hospital apresentando esmagamento do membro inferior e não resistiu a uma cirurgia. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira, 4.