A DISE de Votuporanga prendeu ontem (2) três traficantes, apreendendo também drogas, munição, objetos e dinheiro em Votuporanga.

Policiais Civis da DISE de Votuporanga com apoio de Policiais Civis da DIG realizaram Operação Policial visando o combate ao Tráfico de Drogas, Roubo e Armas. Inicialmente eles foram na casa de um suspeito, de 23 anos de idade, localizada no bairro Matarazzo, onde após buscas no referido imóvel, encontraram drogas e dinheiro sendo: 650 gramas de maconha que renderia cerca de duzentos e dezesseis (216) porções para a venda, 20 gramas de crack que renderiam cem (100) porções e 56 gramas de cocaína que renderiam cento e sessenta e oito (168) porções.

O criminoso foi detido e conduzido à DISE.

Prosseguindo nas diligências foram até a residência de outro traficante, de 20 anos de idade, no Bairro Cidade Nova, onde foram encontrados dois (02) Carregadores de pistola 9 mm e 30 munições intactas calibre 9 mm, simultaneamente outra equipe se dirigiu à casa do terceiro jovem, de 24 anos de idade, onde nas buscas pelo imóvel localizaram duas (02) pedras de crack que após preparadas e embaladas renderiam 75 porções para a venda a usuários, material para preparar e embalar drogas e dinheiro auferido com a venda do entorpecente.

Os indivíduos foram levados para a DISE onde foram autuados em flagrante delito pelo Delegado de Polícia da DISE, Allan Francisco Athayde Soares, sendo enquadrados de acordo com os delitos cometidos, sendo artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas e Artigo 12 da Lei 10826/03 Estatuto do Desarmamento – Porte de arma de fogo de uso permitido. Todos ficaram à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.