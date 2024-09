Megaoperação policial tem reforço do helicóptero Águia em Votuporanga

Uma megaoperação policial está sendo desencadeada na tarde desta quarta-feira, dia 25, em Votuporanga. Várias viaturas policiais estão espalhadas por diversos pontos da cidade, principalmente nos bairros Paineiras, Chácara Aviação, Vila América e adjacentes.

Os policiais contam com o reforço do helicóptero Águia da Polícia Militar do CPI (Comando de Policiamento do Interior) de Rio Preto. Viaturas de radiopatrulhamento e de Força Tática estão em blitz e fiscalização para combater a criminalidade, principalmente em atos ilícitos, como tráfico de drogas, roubos e furtos.

Em instantes, mais informações no votunews: