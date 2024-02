Operação contra pesca predatória na região apreende 19 km de redes

A Polícia Ambiental deflagrou nesta terça-feira (27) a operação Acrux, com o objetivo de combater a pesca predatória no noroeste paulista. A ação resultou na apreensão de 19 quilômetros de redes, a maior já realizada pela equipe de São José do Rio Preto (SP).

Local da operação e investigação

A operação foi realizada em uma vila de pescadores em Ubarana (SP), às margens da barragem do Rio Tietê. A área é proibida para pesca, inclusive fora do período da piracema.

A investigação, que durou dois meses, monitorou a movimentação de pescadores na região. A barragem represa os peixes, tornando-os alvos fáceis para a pesca predatória com redes, prática ilegal e prejudicial ao meio ambiente.

Resultado da ação

Com base em um relatório enviado ao Ministério Público, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Além das redes, foram apreendidos:

420 kg de peixe, que serão doados à comunidade;

2 barcos;

2 motores.

Multas e impacto ambiental

As multas aplicadas durante a operação somaram R$ 51 mil. A ação da Polícia Ambiental demonstra o compromisso com a preservação dos recursos naturais e a punição de práticas predatórias que colocam em risco a fauna aquática e o equilíbrio ambiental da região.

A pesca predatória é um problema sério que precisa ser combatido com ações rigorosas e fiscalização constante.

A comunidade pode colaborar denunciando atividades suspeitas à Polícia Ambiental.

Lembre-se: a preservação do meio ambiente é responsabilidade de todos.