Todos os detentos foram beneficiados com a saída temporária do dia 14 de junho e estavam retornando para unidade para cumprir o restante da pena

A Polícia Civil de Rio Preto registrou três apreensões de droga com internos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) que fica na rodovia Transbrasiliana BR-153, na tarde de segunda-feira, 20. Todos foram beneficiados com a saída temporária do dia 14 de junho e estavam retornando para unidade para cumprir o restante da pena.